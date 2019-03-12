Хартикайнен: не думал, что у людей будет такая реакция на фото с убитыми лисами

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал предстоящие матчи 1/2 финала Восточной конференции КХЛ с «Автомобилистом» и рассказал о нашумевшей фотографии с охоты на лис.



«Автомобилист» — очень хорошая команда, серьёзный соперник. В первом раунде он обыграл «Трактор» в четырёх матчах. Игроки «Автомобилиста» уверены в себе, поэтому нам будет не просто. У соперника очень хороший вратарь, сильная линия обороны. Мы должны придумать, что с этим сделать. У них и линия нападения довольно серьезная. Я думаю, что нашим защитникам тоже придётся постараться.



Фотографии с убитыми лисами уже пару лет. Это моё хобби, я занимаюсь охотой. Я её опубликовал и не думал, что у людей будет такая реакция.



На самом деле, мне было приятно брить пресс-атташе. Мы выиграли серию, а раз он сказал, что побреется в этом случае налысо, то нужно было сдержать слово. Мне кажется, сейчас у него причёска лучше, чем была раньше. Кого побрею, если обыграем «Автомобилист»? Не знаю, посмотрим, кто осмелится сделать такое заявление», — приводит слова Хартикайнена «Спорт Бизнес Online».

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