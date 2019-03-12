Брукс: «Рейнджерс» не подпишут Кравцова сейчас, это сожжёт год его контракта

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс оценил вероятность подписания контракта «Нью-Йорк Рейнджерс» с нападающим Виталием Кравцовым, который был задрафтован «синерубашечниками» в первом раунде драфта-2018 под восьмым номером.



«Контракт Кравцова с «Трактором» действует до 30 апреля, но даже если предположить, что он сможет уехать в «Рейнджерс» до этого срока, клуб не сможет подписать с ним контракт. Если он сыграет хотя бы один матч за «рейнджеров» в этом сезоне, то это будет означать, что его первый год трёхлетнего контракта новичка вступил в силу. То есть год контракта просто сгорит.



Профессиональный пробный контракт позволил бы Кравцову выступать в АХЛ за фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», но такое развитие событий, по-видимому, очень маловероятно», — отмечает Брукс.



«Трактор», за который выступает Кравцов, вылетел из плей-офф КХЛ, но челябинский клуб не планирует отпускать форварда за океан до 30 апреля, чтобы не потерять на него права.



Стоит добавить, что если Кравцов не сыграет 10 матчей в НХЛ и АХЛ суммарно, то будет освобождён от попадания на драфт расширения в 2021 году, когда в Национальную хоккейную лигу вступит команда из Сиэттла.

Кравцов не уедет в «Рейнджерс» до 30 апреля из-за пункта в регламенте КХЛ