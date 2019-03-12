Ничушкин, не забивающий на протяжении 64 игр в НХЛ, вернётся в состав «Далласа»

Нападающий клуба «Даллас Старз» Валерий Ничушкин примет участие во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», информирует официальный сайт команды. Напомним, российский хоккеист не попал в состав на игру с «Чикаго Блэкхоукс» (1:2).



Ничушкин в нынешнем чемпионате провёл без забитых голов уже 48 матчей подряд, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 64 матчей. В 48 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-6» и среднем игровом времени 12 минут 15 секунд. В 2019 году в активе российского форварда лишь две результативные передачи в 18 матчах. В последний раз Валерий отмечался результативным действием 3 января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4). Серия без набранных очков насчитывает 16 игр.

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