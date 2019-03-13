Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Салливан: юбилей позади, теперь Малкину станет проще

Салливан: юбилей позади, теперь Малкину станет проще
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал достижение Евгением Малкиным отметки в 1000 очков в НХЛ.

«Думаю, это снимет с него напряжение. В последнее время он играл здорово и создавал очень щедрое количество голевых моментов для партнёров. Но теперь юбилей позади, и ему станет проще. Мы все были в восторге. Его товарищи по команде, тренеры. Я думаю, что он стремился достичь этой вехи. Когда он наконец смог это сделать, мы все были взволнованны. Здорово быть частью этого.

В нашей лиге сложно играть. Сложно побеждать, сложно добиваться успеха в индивидуальном плане. Здесь много хороших игроков … Принимая во внимание уровень конкуренции в лиге, такое достижение говорит о многом. И не только о его таланте. Тут всё очевидно — игрок такого калибра не может быть бесталанным. Но его успех говорит о стабильности, характере, которым должен обладать хоккеист, чтобы преуспеть в НХЛ. У него всё это есть", – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Кучеров: когда Малкин в ударе, к нему даже близко никто не может подойти
«Проблема у меня в голове». Почему Малкин и Кросби – на разных полюсах
У Евгения уже «-19», у Кросби – «+19».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент