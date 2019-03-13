ЦСКА и «Динамо» объявили составы на первый матч серии второго раунда плей-офф

ЦСКА и московское «Динамо» определились с составами на первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ, который пройдёт на площадке «армейцев». Игра состоится сегодня, 13 марта, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Динамо» М:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Индрашис;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
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