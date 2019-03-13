Крикунов: игроки «Динамо» отбывали номер, Ерёменко попросил замену

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги первого матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:4).

«Нам преподали хороший урок. Чем быстрее мы научимся играть на тех скоростях, что предлагает соперник, тем будет проще в серии. Это плей-офф. В таких играх надо воевать, биться и сражаться. К сожалению, сегодня мы отбывали номер.

Почему заменили Ерёменко? Он попросил замену», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.