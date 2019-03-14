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Передача Анисимова помогла «Чикаго» одержать четвёртую победу подряд

Передача Анисимова помогла «Чикаго» одержать четвёртую победу подряд
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:4 (4:0, 1:1, 0:3) в пользу гостей. Для «Блэкхоукс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Чикаго» Брендан Перлини, который набрал 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Брэндон Саад (1+1) и Дилан Строум (0+2).

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот и отметился передачей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев окончил матч с показателем полезности «-2». Игорь Ожиганов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 5
0:4, 1:1, 3:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кит (Саад, Перлини) – 03:19 (5x5), 0:2 – Перлини (Строум, Густафссон) – 12:55 (5x5), 0:3 – Кагун (Кейн, Анисимов) – 17:13 (5x5), 0:4 – Саад (Сикура) – 18:46 (5x5), 0:5 – Дебринкэт (Перлини, Строум) – 32:32 (5x5), 1:5 – Юнссон (Райлли, Нюландер) – 38:27 (5x5), 2:5 – Мэттьюс (Юнссон, Нюландер) – 47:57 (5x5), 3:5 – Райлли (Мэттьюс, Марнер) – 50:55 (5x4), 4:5 – Таварес (Марнер) – 58:29 (6x5)
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