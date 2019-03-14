Лукоянов: у меня в приоритете «Ак Барс», другой клуб пока не рассматриваю

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов заявил, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

«Все переговоры ведёт агент, я не вмешиваюсь, только назвал свои пожелания. Работа идёт. У нас в приоритете «Ак Барс», переговоры ведём с ним. С их стороны есть желание сохранить меня в составе, поэтому другой клуб пока не рассматриваем», – цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. Нынешний сезон стал для 30-летнего нападающего самым результативным в карьере. Артём набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став вторым бомбардиром команды среди российских игроков после Даниса Зарипова. В четырёх матчах плей-офф Лукоянов сделал одну результативную передачу.