Малкин: борьба с «Вашингтоном» будет ещё 5-7 лет, мы ненавидим друг друга

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился воспоминаниями о драфте 2004 года, когда он был выбран под 2-м номером.



«Когда я сидел на трибунах, и началось это шоу, эта церемония, выбрали Овечкина. И вот после Овечкина меня немножко так затрясло. Потому что я думал: „А вдруг я не второй? А кто там третий?“ Я даже не знал, кто был третий. Знал про лотерею, что первым был „Вашингтон“, вторым — »Питтсбург". И думал: «А вдруг „Питтсбург“ не возьмет меня? Кто следующий?» Потом, когда назвали мою фамилию, уже все успокоилось.



Соперничество с «Вашингтоном»? «Питтсбург» и «Вашингтон» — это два клуба, которые ненавидят друг друга. Каждый хочет выиграть, потому что последние три года тот, кто побеждал в нашей серии, выигрывал Кубок Стэнли. Мы прекрасно понимаем, что наша борьба будет идти ещё 5-7 лет. Тяжело осознавать, что если бы мы победили в прошлом году, то, может быть, выиграли бы Кубок Стэнли в третий раз подряд", — цитирует Малкина официальный сайт лиги.

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