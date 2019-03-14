Цулыгин: не собираюсь оценивать роль Бурмистрова в коллективе «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (1:0, 1-0 в серии).



«Хорошая, боевая игра двух равных соперников. Поздравляю наших болельщиков с победой, сейчас главное — восстановиться и подготовиться к следующей игре.



Важно ли было нашей команде сбить темп в первом периоде? В принципе, нет, мы любим играть в атаке, для нас это нормально. Мы играли и получили удовольствие, как и команда соперника. Сбили темп удаления? Да, сами видели, что пошло все подряд и начало меняться большинство и меньшинство. Все пошло по-другому.



Изменения в звеньях во втором и третьем периодах? Не было изменений. Может быть, чисто из-за пересменки, когда играли меньшинство и большинство. Абсолютно ничего не меняли. На последние минуты иногда выпускали двух центральных, но это не изменения. На вбрасывания поставили двух центральных, потому что постоянно меняются. Только из-за этого, а так ничего не меняли.



Бурмистров постоянно общается с партнёрами, подсказывает. Какова его роль в команде? У нас одна общая команда, не собираюсь оценивать его роль в коллективе. Он влился в наш коллектив и живёт в нем, дополняет команду своими действиями», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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