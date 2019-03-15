Кучеров побил личные рекорды Овечкина и Малкина по очкам за сезон в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Первой звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Теперь на счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Это первый показатель среди действующих российских хоккеистов. Лучший результат Евгения Малкина – 113 очков, у Александра Овечкина – 112 баллов.

Лучшее достижение среди россиян у Александра Могильного — 127 очков, у Сергея Фёдорова – 120.

Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гонке. Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отстаёт на 15 очков.

5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех? Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.