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«Барыс» обратился в СДК КХЛ за оценкой силового приёма Франсона на Петерссоне

«Барыс» обратился в СДК КХЛ за оценкой силового приёма Франсона на Петерссоне
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (1:3, 0-1), информирует официальный сайт клуба.

На 51-й минуте матча хоккеист гостевой команды Коди Франсон провёл силовой приём против нападающего «Барыса» Андре Петерссона, в результате которой хоккеист «Барыса» не сумел доиграть матч.

Посмотреть видео эпизода также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, момент с травмой Петерссона стартует на отметке 2:28.

Ранее на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка заявил, что «Барыс» обязательно подаст жалобу на этот момент.

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