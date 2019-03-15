СКА — «Локомотив»: Кузьменко и Прохоркин не попали в заявку «армейцев»

СКА и «Локомотив» определились с составами на второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 15 марта, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Барабанов;
Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;
Кутузов — Елесин, Алексеев — Коротков — Санников;
Черепанов — Осипов, Денисенко — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
«Локомотив» обратился в КХЛ за разъяснениями по поводу судейства в матче со СКА