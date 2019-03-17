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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в Тампе, у Кучерова два очка

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в Тампе, у Кучерова два очка
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «молний» Алекс Киллорн, который оформил хет-трик. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33. В составе «Вашингтона» дублем отметился Александр Овечкин.

Второй гол Овечкина также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился двумя передачами и окончил матч с показателем полезности «+2». В активе Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова по результативной передаче.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Овечкин в матче с «Тампа-Бэй» забросил 47-ю шайбу в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 3
3:1, 0:1, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Джонсон (Пойнт, Кучеров) – 08:35 (5x5), 2:0 – Киллорн – 10:33 (5x5), 2:1 – Карлсон (Кузнецов) – 12:06 (5x5), 3:1 – Киллорн (Чирелли, Жозеф) – 15:56 (5x5), 3:2 – Овечкин (Оши, Карлсон) – 27:33 (5x4), 4:2 – Чернак (Макдона, Палат) – 42:45 (5x5), 4:3 – Овечкин (Орлов, Коннолли) – 52:56 (5x5), 5:3 – Киллорн (Кучеров) – 59:13 (en), 6:3 – Гурд (Эрни, Хедман) – 59:59 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Шайфли (Шьяро, Уилер) – 19:51 (5x5), 1:1 – Янковски (Линдхольм, Джордано) – 27:16 (4x5), 2:1 – Перро (Рослович, Майерс) – 30:18 (5x4)
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