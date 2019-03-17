Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в Тампе, у Кучерова два очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «молний» Алекс Киллорн, который оформил хет-трик. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33. В составе «Вашингтона» дублем отметился Александр Овечкин.

Второй гол Овечкина также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился двумя передачами и окончил матч с показателем полезности «+2». В активе Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова по результативной передаче.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).