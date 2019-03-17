Макгрегор произнёс пламенную речь в раздевалке «Бостона» перед матчем

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор произвёл символическое вбрасывание. Он был приглашён на игру в рамках вечера ирландского наследия, проводившегося перед днём святого Патрика, который отмечается 17 марта.

«Бостон» – «Коламбус»: Конор Макгрегор произвёл символическое вбрасывание

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Знаменитый боец также побывал в раздевалке «Брюинз», где произнёс пламенную речь.

«Когда я говорю «Бостон», вы говорите — «силён». Помните, сила в единстве. Мы должны поддерживать друг друга. Посмотрите налево, посмотрите направо, за этих людей вы бьётесь. Ребята, желаю вам самого лучшего. Вперёд, «Бостон Брюинз»! Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Кто тут любит подраться? Все! Вы победители и бойцы! Размажьте их, пленных не брать! Вперёд, «Бостон Брюинз»! — сказал Конор.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Макгрегора.