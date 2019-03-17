Тарасов: Крикунов требовал играть поплотнее, нельзя дать ЦСКА пространства

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов дал комментарий в преддверии третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1-1).

«Мы много работали в паузе между раундами. Проделали большой объём работы. И после первой игры с ЦСКА чуть переварили всё, что у нас было раньше, пересмотрели видео проигранной встречи и вышли на второй матч более свежими. Разобрали соперника, поняли, что нужно исправить, хорошо подготовились к ЦСКА, и хорошо, что дожали его. Все наши ребята — молодцы, сражались друг за друга. У нас была живая скамейка и настоящая команда.

Крикунов требовал от нас играть плотнее. У ЦСКА очень мастеровитые игроки, им нельзя давать пространства. Хорошо, что все наши хоккеисты выполнили задание тренерского штаба, с чем и поздравляю «Динамо». Надо продолжать и дальше действовать в том же духе, если хотим добиться успеха в этой серии», — приводят слова Тарасова «Известия».