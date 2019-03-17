Хорошков: в серии с «Красной Армией» игроки «Алмаза» показали свой потенциал

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков прокомментировал победу молодёжной команды «Алмаз» в серии первого раунда плей-офф МХЛ с «Красной Армией». Хоккеисты из Череповца сумели выйти во второй раунд, проигрывая в серии 0-2, а в пятом, решающем матче проигрывали со счётом 1:4, но вырвали победу в овертайме.

Сетка плей-офф МХЛ

«Ребята проявили характер и силу воли. Сначала не сломались после двух поражений в Москве и смогли выровнять ситуацию в серии в домашних матчах. Потом не опустили руки, когда проигрывали в пятом, решающем матче — 0:3 и 1:4. Ведь, перед тем как сравнять счёт на последней минуте основного времени, нам не засчитали ещё один гол. Но тренеры и игроки сохранили холодную голову, продолжили давить и добились своего. Они бились до конца и получили награду в виде выхода в следующий раунд.

Нынешний плей-офф может стать мостиком для многих игроков «Алмаза» в основную команду? Всё зависит от них. В клубе следят за их развитием. Мы уже говорили, что планируем подготовить 2-3 кандидата в молодёжную сборную на следующий год. Работа уже началась: смотрим за игроками, анализируем их профессиональный рост. Искусственно никого в состав вводить не будем, нужно заслужить этот шанс и вгрызться в него зубами. Сейчас у них есть хороший шанс проявить себя, и серия с «Красной Армией» подтвердила, что у этой команды большой потенциал. Впереди следующее испытание в виде противостояния со СКА-1946. Всё зависит от нас, у нас хороший тренерский штаб и игроки, которые будут биться за победу до последнего», — сказал Хорошков в интервью «Чемпионату».