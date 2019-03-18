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Худобин: что думаю об эпизоде с клюшкой? То, что сказали арбитры

Худобин: что думаю об эпизоде с клюшкой? То, что сказали арбитры
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал эпизод в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б), когда он не дал забить штрафной бросок новичку соперника Элиасу Петтерсону, выронив клюшку. Арбитры не увидели в его действиях умышленного намерения помешать нападающему и оставили этот момент без наказания.

«Что я думаю об этом эпизоде? Только то, что сказали судьи. Жаль, что мы не смогли сегодня победить, но нам повезло заработать одно очко. Это важно для команды. Мы ведём борьбу за плей-офф», — приводит слова Худобина официальный сайт «Далласа».

На данный момент «звёзды» являются обладателями первой кубковой «уайлд кард», опережая замыкающую зону плей-офф «Аризону» на два очка.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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