Курносов: Панина наказали, а за удар в голову Ткачёву санкций не последовало

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал двухматчевую дисквалификацию защитника команды Григория Панина.

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«С сожалением узнали о решении СДК КХЛ дисквалифицировать нашего капитана Григория Панина на домашние игры. Ни в коем случае не ставим под сомнение решение судейского комитета – арбитрам виднее. Тем не менее нам показалось, что трактовка правил при одинаковых моментах отличается.

В первом матче один из игроков соперника, на наш взгляд, явно бил в голову Ткачёва локтем, оторвав ногу ото льда, но к нему никаких санкций не последовало. А мы остаёмся без лидера обороны на два матча в разгар плей-офф. Мы считаем, что при принятии таких решений должно учитываться, что сейчас идёт серия игр на вылет.

Гриша сейчас в расположении команды. Тренируется в полном режиме, готовится к играм. Ребята поддерживают его как могут и осознают, что сегодня выйдут на лёд биться и за себя, и за своего капитана», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Посмотреть видео эпизода, обернувшегося дисквалификацией Панина, можно на официальном сайте КХЛ.