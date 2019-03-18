А. Зайцев: поступи Ткачёв, как Неймар, Бодрову дали бы «5+20»

Известный арбитр Александр Зайцев проанализировал эпизод первого матча серии второго раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Защитник уральского клуба Денис Бодров попал в голову форварду Владимиру Ткачёву, но получил только «2+10».

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«В эпизоде с удалением Бодрова судья дал «2+10», потому что он только по состоянию игрока может определить наказание. Если бы Ткачёв демонстративно ушёл в раздевалку, скорее всего, тоже было бы 5+20. Как Неймар, который в такой ситуации уже бы на операционном столе был. А Ткачёв по-мужицки поехал на скамейку. Границу здесь очень сложно определить, всё зависит от момента и от состояния игрока после момента», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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Посмотреть видео момента можно на официальном сайте КХЛ.