Вей: первые три матча с «Динамо» стали для нас проверкой на прочность

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2-1). Четвёртый матч противостояния пройдёт сегодня, 19 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. Игра пройдёт на льду бело-голубых.
«Весь год мы хорошо играли в меньшинстве, проделали большую работу и продолжаем её в плей-офф. Необходимо хорошо играть, убивать меньшинство и самим набирать очки, чтобы показать хороший результат.
Да большинство у нас идёт — это необходимо, чтобы побеждать в матчах на вылет. Первые три матча стали для нас трудной проверкой на прочность. Но это было полезно — нужно убедиться, что ты не уступишь сопернику в борьбе и добьёшься победы", — приводят слова Вея «Известия».
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