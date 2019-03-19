Робинсон: игры с «Динамо» особенные, важно обыграть бывшую команду

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон подвёл итоги выигранной встречи с московским «Динамо» (2:1, 3-1 в серии). Напомним, Робинсон стал автором победного гола «армейской» команды.



«Первые два периода не были лучшими в нашем исполнении, но мы смогли переломить ход встречи, к тому же Сорокин сыграл здорово. Капризов — большая потеря для ЦСКА, но у нас есть глубина состава, это плей-офф, ребята могут заменить друг друга.



Никто в концовке не хотел проигрывать, у меня просто появился момент, я им решил воспользоваться. Это большая победа для нас.



Для меня всегда важно обыграть свою бывшую команду, встречи с «Динамо» — особенные», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал Лидер «Динамо» набрал первое очко в серии и был лучшим в команде по количеству силовых приёмов.