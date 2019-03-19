Григоренко — о Макарове: он играет, но ЦСКА разницы нет

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1, 3-1 в серии).



«Динамо» посвежее выглядело первые два периода. В третьем периоде мы отдали все силы, сражались, верили в победу. Самое главное – это добытый результат. Капризов — один из лучших игроков лиги, его отсутствие всегда заметно, без такого игрока всегда труднее.



Неприятно, что игрока травмируют. Он не смог игру продолжить игру. От нас ничего не зависит. Что касается Макарова, он играет, но нам разницы нет. Думаю, с Кириллом всё нормально, он катается с командой, надеюсь, в следующем матче сыграет.



На третий период выходили, как на последний бой, все понимали, что такое никуда не годится. Надо выходить и играть каждую смену. В принципе, третий период хорошо отыграли. На следующий матч нужно выходить с таким же настроем, как на этот третий период», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал Лидер «Динамо» набрал первое очко в серии и был лучшим в команде по количеству силовых приёмов.