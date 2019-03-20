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«Авангард» — «Барыс»: Диц травмировал Шумакова и получил «5+20»

«Авангард» — «Барыс»: Диц травмировал Шумакова и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Барыса» Даррен Диц получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол против форварда «Авангарда» Сергея Шумакова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккеист клуба из Астаны получил «5+20» за толчок соперника на борт, а нападающего «ястребов» увезли на носилках.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;
Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;
Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

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Посмотреть видео фола Дица можно на официальном сайте КХЛ.

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