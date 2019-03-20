«Авангард» — «Барыс»: Диц травмировал Шумакова и получил «5+20»

Защитник «Барыса» Даррен Диц получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол против форварда «Авангарда» Сергея Шумакова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Хоккеист клуба из Астаны получил «5+20» за толчок соперника на борт, а нападающего «ястребов» увезли на носилках.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;

Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;

Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);



Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;

Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;

Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

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Посмотреть видео фола Дица можно на официальном сайте КХЛ.