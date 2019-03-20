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Дубль Чудинова помог «Авангарду» одержать третью победу в серии с «Барысом»

Дубль Чудинова помог «Авангарду» одержать третью победу в серии с «Барысом»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Барысом» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а второй игровой отрезок начался с задержкой из-за проблем с освещением. Александр Яремчук вывел «ястребов» вперёд на 8-й минуте периода, но почти сразу же омичи остались в меньшинстве после того, как Виктор Стольберг получил «5+20» за толчок на борт Валерия Орехова. Клуб из Астаны реализовал численный перевес благодаря Мэттью Фрэттину. Во втором периоде Максим Чудинов сначала отличился точным броском из средней зоны, а затем реализовал численный перевес.

«Ястребы» повели в серии со счётом 3-1. Пятая игра состоится 22 марта в Астане.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
20 марта 2019, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
3 : 1
0:0, 1:1, 2:0
Барыс
Астана
1:0 – Яремчук (Бондарев, Фисенко) – 27:36 (5x5), 1:1 – Фрэттин (Боченски, Диц) – 28:40 (5x4), 2:1 – Чудинов (Пивцакин, Франсон) – 47:22 (5x5), 3:1 – Чудинов (Франсон, Бек) – 54:25 (5x4)
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