Апальков: да ладно, Рукавишников не фолил? Совсем не трогал?

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал удаление хоккеиста СКА Романа Рукавишникова в пятом матче серии (4:5 ОТ, 1-4 в серии).



«Рукавишников не фолил в конце третьего периода? Да ладно! Совсем не трогал, да? Ну конечно, не надо было вообще удалять. У нас же лучшее меньшинство в лиге, мы бы поиграли здорово. Ничего страшного», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт был открыт на 5-й минуте — удачным броском отметился форвард «Локомотива» Денис Алексеев. Второй период вышел максимально результативным, зрители увидели сразу пять заброшенных шайб. Четыре из них записали в актив игроки СКА Никита Гусев (дубль), Артём Зуб и Алексей Бывальцев. «Локомотив» забил только один гол усилиями Степана Санникова. На 46-й минуте гости сократили разрыв до минимума благодаря голу Даниила Апалькова. Вскоре Рушан Рафиков сравнял счёт. Решающий гол в овертайме забил Динар Хафизуллин.

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