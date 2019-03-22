Иван Барбашёв стал главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой дня стал российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ в игре с «Детройт Ред Уингз» (5:2). Третью шайбу он отправил в пустые ворота. Во всех трёх случаях ему ассистировал Александр Стин. Барбашёв прервал серию из шести матчей без очков.

Второй звездой признан вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, отыгравший на ноль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). Канадский голкипер отразил 28 бросков.

Замкнул тройку лучших вратарь «Вегас Голден Найтс» Малькольм Суббэн, оформивший шат-аут во встрече с «Виннипег Джетс» (5:0). Младший брат Пи Кея Суббэна отразил 20 бросков.

Барбашёв оформил первый хет-трик в НХЛ