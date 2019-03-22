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«Барыс» — «Авангард»: Шумаков примет участие в матче, Орехов — нет

«Барыс» — «Авангард»: Шумаков примет участие в матче, Орехов — нет
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на пятый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом» (1-3), который состоится сегодня, 22 марта, в столице Казахстана. Начало встречи – в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев не попал защитник Валерий Орехов, получивший травму в четвёртом матче серии. В свою очередь форвард гостей Сергей Шумаков в заявку на матч попал.

«Барыс»:

Граховина (Карлссон);
Сведберг — Шалапов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Ибраибеков — Маклюков, Акользин — Кормье — Бойд;
Липин — Семёнов, Шевченко — Сагадеев — Михайлис;
Данияр, Асетов — Гурков — Петухов.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Тальбо — Стась — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Галимов — Семёнов — Петров;
Мартынов, Широков — Фисенко — Манукян, Яремчук.

Шумаков выписан из больницы и отправился с «Авангардом» на выездной матч
Защитник «Барыса» Орехов выписан из больницы и вернётся с командой в Казахстан
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