«Барыс» — «Авангард»: Шумаков примет участие в матче, Орехов — нет

Стали известны составы на пятый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом» (1-3), который состоится сегодня, 22 марта, в столице Казахстана. Начало встречи – в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав хозяев не попал защитник Валерий Орехов, получивший травму в четвёртом матче серии. В свою очередь форвард гостей Сергей Шумаков в заявку на матч попал.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Сведберг — Шалапов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Ибраибеков — Маклюков, Акользин — Кормье — Бойд;
Липин — Семёнов, Шевченко — Сагадеев — Михайлис;
Данияр, Асетов — Гурков — Петухов.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Тальбо — Стась — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Галимов — Семёнов — Петров;
Мартынов, Широков — Фисенко — Манукян, Яремчук.