«Барыс» — «Авангард»: Шумаков примет участие в матче, Орехов — нет

Стали известны составы на пятый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом» (1-3), который состоится сегодня, 22 марта, в столице Казахстана. Начало встречи – в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев не попал защитник Валерий Орехов, получивший травму в четвёртом матче серии. В свою очередь форвард гостей Сергей Шумаков в заявку на матч попал.

«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Сведберг — Шалапов, Фрэттин — Валк — Боченски;

Ибраибеков — Маклюков, Акользин — Кормье — Бойд;

Липин — Семёнов, Шевченко — Сагадеев — Михайлис;

Данияр, Асетов — Гурков — Петухов.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Тальбо — Стась — Шумаков;

Бондарев — Чудинов, Галимов — Семёнов — Петров;

Мартынов, Широков — Фисенко — Манукян, Яремчук.

Шумаков выписан из больницы и отправился с «Авангардом» на выездной матч