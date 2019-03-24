Коваленко: не готов согласиться, что серия «Барыс» — «Авангард» была грязной

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко оценил уровень жёсткости в серии второго раунда Кубка Гагарина между «Барысом» и «Авангардом» (1-4).

«Было много разговоров о серии «Авангард» – «Барыс», ведущие игроки команд получили травмы. Но, объективно говоря, не готов согласиться с тем, что хоккей оказался грязным. Наоборот, современные правила убрали грязь из игры, если сравнивать с 90-ми годами, силовая борьба, приёмы на грани фола практически исчезли. Другое дело, что у нынешнего поколения игроков во многом ушли навыки контактного хоккея, отсюда и многие травмы.

Возьмите два эпизода из четвертого матча «Авангарда» и «Барыса». Сначала Стольберг жёстко, но, на мой взгляд, чисто встречает плечом в плечо Орехова, тот всё видит, но просто не готов к атаке у борта, не собран – и раскалывается. В итоге – травма одного игрока и дисквалификация другого.

В принципе такой же спорный момент и со столкновением Дица с Шумаковым. Последний ставит спину, в общем-то подставляется, и летит в борт. Могу сказать, что в хоккее 90-х такой неготовности к силовой борьбе, к контакту не было», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.