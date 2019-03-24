Овечкин вышел на 47-е место в истории НХЛ по очкам, обойдя Дамфуса

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

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Российский форвард принял участие в голевой комбинации, которую точным броском завершил Том Уилсон. Таким образом, за карьеру в лиге в активе Овечкина стало 1206 (655+551) очков. Он вышел на чистое 47-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Венсана Дамфуса. Следующей целью для Овечкина являются позиции Берни Николлса (1209).

В предыдущей игре с «Миннесотой Уайлд» (1:2) Александр не сумел отметиться набранными очками и закончил встречу с показателем полезности «-2».

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Посмотреть видео гола Уилсона можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».