Жена Овечкина: когда президент США говорит, что он фанат твоего мужа

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.

Жена Александра Анастасия Шубская прокомментировала встречу, опубликовав пост с фотографией в своём «инстаграме». «Когда президент США говорит, что он фанат твоего мужа», — написала Шубская.

«Вашингтон» впервые в истории выиграл главную награду Национальной хоккейной лиги. Ранее Белый дом был закрыт для посещений, но традиция теперь вновь осуществлена. За время встречи президент США три раза пожал руку Овечкину.

Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.