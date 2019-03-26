Хорошков: у «Северстали» есть все ресурсы, чтобы играть в КХЛ – ждём решения

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков рассказал о планах клуба на следующий сезон и ожиданиях от совета директоров КХЛ, который состоится 27 марта.



«Ожидания от совета директоров рабочие. Что от нас зависело, мы старались выполнять. Клуб улучшил спортивные результаты по сравнению с первой половиной чемпионата, предоставил финансовые гарантии в лигу на следующий сезон, улучшил многие организационные моменты. Сейчас ждём решения лиги и работаем с прицелом на следующий сезон: прорабатываем медийные активности, меняем бортовые системы на площадке, настраиваем куб. Основное направление – комплектование команды на следующий сезон с учётом КХЛ. Мы с уверенностью смотрим в будущее, в клубе есть все ресурсы, как финансовые, так и организационные, для участия в чемпионате КХЛ.



Сказать, что мы сделали всё, что могли, – это будет слишком громко. В конце концов, осталось чувство недосказанности из-за того, что не смогли решить поставленную задачу на сезон и выйти в плей-офф. Оценивать нашу работу должно высшее руководство клуба. За что точно не стыдно – то, как все люди в клубе от персонала до Вадима Евгеньевича Германова (президент ХК «Северсталь». — Прим. «Чемпионата») объединились и отработали вторую половину сезона, когда нам в срочном порядке нужно было выправлять ситуацию, как по административной, так и по спортивной части. Но впереди ещё много работы. Мы сделали шаг вперёд, но нельзя останавливаться – нужно двигаться дальше и выходить на новый уровень», — сказал Хорошков «Чемпионату».

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