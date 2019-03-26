Экс-генменеджер «Детройта»: «Тампа» напоминает нашу команду в 90-х годах

Экс-генеральный менеджер, а ныне старший вице-президент «Детройт Ред Уингз» Джим Девельяно поделился мнением об игре «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Я смотрю на нынешнюю «Тампу» — и вижу тот наш «Детройт» 90-х годов. Нашим капитаном был Стив Айзерман, россиянин Сергей Фёдоров был лидером нападения, а швед Никлас Лидстрём олицетворял идеал защитника. А теперь посмотрите, кто на ведущих ролях в «Лайтнинг» — Стивен Стэмкос, Никита Кучеров, Виктор Хедман. Не знаю, как у вас, а у меня появляется ощущение дежавю. Я иногда мечтаю, чтобы можно было провести матч между тем «Детройтом» и нынешней «Тампой». Я бы поставил на счёт 8:8, а вы?» — приводит слова функционера The Athletic.



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