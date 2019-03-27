Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, в активе которого победный гол и результативная передача. Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам (107), превзойдя результат нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло (106). Следующей целью для российского форварда является результат Брендана Шенахена (109).

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). В пятёрку лучших также входят Бретт Халл и Теэму Селянне (оба — по 110).

Ягр: сейчас Овечкин намного более сильный хоккеист, чем пять лет назад