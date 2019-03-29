Карандин — об отмене гола СКА: считаю, это ошибка — классическая ловля блох

Легендарный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился точкой зрения по поводу отменённого гола форварда Евгения Кетова в первом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА — СКА (2:1).

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«Я считаю, что отменённый гол Кетова повлиял на игру, её засушил. Была возможность увидеть овертайм и всё решить на льду, но, к сожалению, многое было решено в комнате видеопросмотров. На мой взгляд, это была ошибка — классическая ловля блох.



Формально пяточка конька защитника СКА Белова в момент броска Кетова пересекала линию ворот. Но с другой стороны надо было увидеть эпизод во всём его развитии, а начался он с того, что защитник ЦСКА Робинсон сначала подпихнул Белова коленом, а потом оказал воздействие на его ногу клюшкой.



То есть это очень сложный эпизод, в котором буква правил работает в обе стороны. И вот здесь всё должен решать уже дух: было ли реальное воздействие на голкипера Сорокина, был ли умысел со стороны Белова, являлся ли Робинсон активным участником эпизода и так далее.



Суммируя все факторы, и нужно было принимать окончательное и правильное решение. С моей точки зрения, оно не было принято. И здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем много раз говорил. Механистически ответив на 85 вопросов по правилам из ста, ты никогда не станешь настоящим арбитром. Нужно понимать игру, видеть и слышать ее в стерео-режиме. А тут типичная ЕГЭ-ошибка», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.