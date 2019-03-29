Умарк получил дисциплинарный штраф за оскорбление судей после гола Шумакова в ОТ

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

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Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Форвард омского клуба реализовал численный перевес после удаления Артёма Сергеева за выброс шайбы. После гола Шумакова нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил дисциплинарный штраф за оскорбление судейской бригады и недисциплинированное поведение.



Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.

Матч-концерт в Балашихе закончился спорным голом. Умарк оскорбил судей Мешал ли Широков Метсоле?

Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.