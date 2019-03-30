«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в КХЛ по поводу гола Шумакова

«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в КХЛ по поводу эпизода, случившегося в овертайме первого матча серии с «Авангардом» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

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Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение.



«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ по поводу эпизода в овертайме, когда не было зафиксировано нарушение правил. Игрок команды «Авангард» № 52 провёл контакт с вратарём во время броска, что отчётливо видно на видеозаписи», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уфимского клуба.

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Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.