Из-за чего поднялся спор в эпизоде с голом Шумакова?

Вчера, 29 марта, «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:3 ОТ в первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Сергей Шумаков. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не изменили первоначального решения.



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На «Чемпионате» стартовал опрос: «Из-за чего поднялся спор в эпизоде с голом Шумакова?».

«Помеха Метсоле была – будем разбираться». Хартли и Цулыгин говорили долго Тренер «Авангарда» назвал этот матч лучшим из тех, что видел в КХЛ.

КХЛ объяснила, почему был засчитан гол Шумакова в матче «Авангард» — «Салават»

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