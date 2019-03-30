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Департамент судейства КХЛ объяснил, почему гол Скотта был засчитан

Департамент судейства КХЛ объяснил, почему гол Скотта был засчитан
Хоккей / КХЛ

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги объяснил видеопросмотр во втором матче финала Запада между московским ЦСКА и петербургским СКА (3:1).

«На 37-й минуте матча после броска по воротам СКА Никиты Нестерова (№89) шайба, срикошетив от Грега Скотта (№41), оказалась в воротах. Судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет «Шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста». В результате видеопросмотра определено: «Шайба заброшена в ворота клюшкой. Взятие ворот засчитывается», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте — со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 37-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от Скотта. В концовке второго периода гости сократили отставание, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним в матче.

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