«Лос-Анджелес» — «Чикаго»: Илья Ковальчук снова вне состава

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не сыграет во встрече с «Чикаго Блэкхоукс», информирует LA Kings Insider со ссылкой на главного тренера команды Уилли Дежардена. Тренер не исключил, что россиянин примет участие в следующих играх.



Напомним, российский форвард пропустил пять матчей «Лос-Анджелеса» из последних шести. В 61 матче сезона на счету Ковальчука 31 (14+17) очко при показателе полезности «–26». Это один из худших показателей среди всех нападающих в НХЛ.



Ранее Ковальчук дал несколько интервью, где подверг критике Дежардена и выразил недовольство своим низким игровым временем и ролью в команде.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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