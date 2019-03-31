Тейлор Бек повторил клубный рекорд «Авангарда» Яромира Ягра

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек записал на свой счёт голевую передачу во втором матче серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Форвард набрал очки в 10-м матче подряд и повторил рекорд «Авангарда», установленный легендарным нападающим Яромиром Ягром.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Медведев — Франсон, Петров — Семёнов — Галимов;
Пивцакин — Чудинов, Широков — Стольберг — Манукян;
Бондарев, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Бусаров — Гиматов.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.