Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тейлор Бек повторил клубный рекорд «Авангарда» Яромира Ягра

Тейлор Бек повторил клубный рекорд «Авангарда» Яромира Ягра
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек записал на свой счёт голевую передачу во втором матче серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Форвард набрал очки в 10-м матче подряд и повторил рекорд «Авангарда», установленный легендарным нападающим Яромиром Ягром.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Медведев — Франсон, Петров — Семёнов — Галимов;
Пивцакин — Чудинов, Широков — Стольберг — Манукян;
Бондарев, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Бусаров — Гиматов.

Франсон установил бомбардирский рекорд для защитников «Авангарда» в КГ

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент