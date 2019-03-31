Тейлор Бек повторил клубный рекорд «Авангарда» Яромира Ягра

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек записал на свой счёт голевую передачу во втором матче серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Форвард набрал очки в 10-м матче подряд и повторил рекорд «Авангарда», установленный легендарным нападающим Яромиром Ягром.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;

Медведев — Франсон, Петров — Семёнов — Галимов;

Пивцакин — Чудинов, Широков — Стольберг — Манукян;

Бондарев, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Рыбин — Бусаров — Гиматов.

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Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.