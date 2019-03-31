К. Семёнов: только игру закончили, как я вам могу что-то говорить про изменения?

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов проанализировал игру команды во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Хорошая, боевая игра. Соперник играл в агрессивный хоккей, хорошо, что выиграли. Было сложно. Хороший гол забил, все голы нужные. Неважно кто забивает, главное командная победа. Везёт сильнейшим.



Планируем ли мы изменения перед следующим матчем? Ну, мы только что эту игру закончили, как я могу вам что-то говорить про изменения? Это на собрании нам уже скажут, как мы будем дальше играть.



У нас не было вчера выходного, кто-то работал на льду, кто-то в зале. Готовились к этой игре», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.