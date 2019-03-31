Куинн: Георгиев был на высоте в самые важные моменты встречи

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера команды Александра Георгиева в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Россиянин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 29 бросков соперника (шесть из них — на счету защитника Ивана Проворова).



«Сегодня мы оборонялись намного лучше. Команда выглядела более структурированной. Ребята здорово поработали в защите, а Георгиев был на высоте в самые важные моменты встречи», — приводит слова наставника пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».



Россиянин стал восьмым вратарём-новичком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить более одного «сухаря» в ходе сезона. Предыдущим таким голкипером был Хенрик Лундквист, записавший на свой счёт два сухих матча в сезоне-2005/06.

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