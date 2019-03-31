Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн: Георгиев был на высоте в самые важные моменты встречи

Куинн: Георгиев был на высоте в самые важные моменты встречи
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера команды Александра Георгиева в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Россиянин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 29 бросков соперника (шесть из них — на счету защитника Ивана Проворова).

«Сегодня мы оборонялись намного лучше. Команда выглядела более структурированной. Ребята здорово поработали в защите, а Георгиев был на высоте в самые важные моменты встречи», — приводит слова наставника пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».

Россиянин стал восьмым вратарём-новичком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить более одного «сухаря» в ходе сезона. Предыдущим таким голкипером был Хенрик Лундквист, записавший на свой счёт два сухих матча в сезоне-2005/06.

Куинн: Георгиев демонстрирует психологическую устойчивость в течение всего года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент