Маршан вышел на первое место в истории «Бостона» по голам в меньшинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 6:3. На 30-й минуте при игре в формате «4 на 5» отличился форвард гостей Брэд Маршан. Он вышел на первое место в истории клуба по голам в меньшинстве. В активе Брэда 26 подобных шайб. Он превзошёл достижение Рика Миддлтона.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Маршан занимает пятое место в бомбардирской гонке. В 78 матчах он набрал 98 очков – 35 голов и 63 результативные передачи.

«Бостон» потерпел третье поражение в четырёх встречах, но остался вторым в турнирной таблице Восточной конференции со 103 очками. «Брюниз» ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.