Витковски опрокинул силовым приёмом Нордстрёма, а затем переборол Аккьяри

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 6:3. На 35-й минуте форвард хозяев Люк Витковски провёл жёсткий силовой приём на Юакиме Нордстрёме, после чего за шведа вступился Ноэль Аккьяри. Игрок «красных крыльев» повалил соперника на лёд.

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После первого периода «красные крылья» повели со счётом 2:0, дубль оформил Энтони Манта. Во втором игровом отрезке «Бостон» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Голы в активе Джейка Дебраска, Брэда Маршана и Дэвида Бэкеса. В третьем периоде четыре шайбы забросил уже «Детройт». Манта оформил хет-трик, также забили Таро Хиросе (первый гол в карьере), Филип Гронек и Дилан Ларкин.