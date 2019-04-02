Кучеров – первый игрок за 13 лет, набравший 125 очков за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:2. Второй звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик.

Кучеров набрал 125 очков в 79 матчах – 39 голов и 86 результативных передач. Он стал первым игроком за 13 лет, продемонстрировавшим такой результат. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон также набрал 125 (29+96) баллов.

Кроме того, в прошедшей встрече на счету Никиты показатель полезности «+3», бросок в створ и 2 минуты штрафа за 19.36 на льду (3.57 – в большинстве).

В бомбардирской гонке Кучеров опережает Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» на 11 очков.