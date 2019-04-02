КХЛ не будет наказывать Хартикайнена за силовой приём на Емелине

Как сообщили «Чемпионату», КХЛ не будет наказывать форварда «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена за силовой приём на защитнике «Авангарда» Алексея Емелина во втором матче серии.
«Ассоциация «ХК «Авангард» (Омская область) обратилась в Спортивно-дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть эпизод второго матча серии финала Востока с участием Теэму Хартикайнена и Алексея Емелина. СДК после рассмотрения всех материалов игры принял решение не накладывать наказания, предусмотренные статьёй 27 Дисциплинарного регламента», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе лиги.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Боб Хартли провёл аналогию между действиями финского форварда уфимцев с силовым приёмом Виктора Стольберга против Валерия Орехова в серии с «Барысом», за который швед получил одноматчевую дисквалификацию.
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