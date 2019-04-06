Рекорд Могильного по очкам россиян за сезон НХЛ продержался 26 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После второго периода «молнии» ведут со счётом 3:1.



Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров забил гол и отдал передачу. Благодаря этому российский форвард достиг отметки 128 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров побил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).

Таким образом, рекорд Могильного продержался 26 лет. Ближе всех к его результату подобрался Сергей Фёдоров (120 баллов в сезоне-1993/94). Отметку в 110 очков также преодолевали Евгений Малкин (113) и Александр Овечкин (112).

Бэбкок: Кучеров — самый опасный игрок в хоккее прямо сейчас

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.