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СКА снова обыграл ЦСКА в Санкт-Петербурге и сравнял счёт в серии

СКА снова обыграл ЦСКА в Санкт-Петербурге и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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Московский клуб открыл счёт на 14-й минуте стараниями Михаила Науменкова. Позже ЦСКА забросил вторую шайбу, но арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора. Во втором периоде питерская команда восстановила равновесие благодаря точному броску Николая Прохоркина, забившего во второй игре подряд. В третьем периоде Никита Гусев реализовал численный перевес, а Сергей Плотников отличился броском с лицевой линии. После этого тренерский штаб ЦСКА заменил голкипера Илью Сорокина на Ларса Юханссона.

СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Москве 5 апреля.

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03 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 1
0:1, 1:0, 2:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Науменков (Светлаков, Калинин) – 13:38 (5x5), 1:1 – Прохоркин (Гусев, Барабанов) – 28:18 (5x5), 2:1 – Гусев (Прохоркин, Хафизуллин) – 43:31 (5x4), 3:1 – Плотников (Тихонов) – 44:21 (5x5)
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