Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Анисимов и Тарасенко отметились голами

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Анисимов и Тарасенко отметились голами
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3.

Счёт на 17-й минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. В начале второго периода Владимир Тарасенко восстановил равновесие. Вскоре Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. В середине третьего игрового отрезка отличился Патрик Кейн, но менее чем через минуту Дэвид Перрон сократил разрыв до минимума. На последней минуте основного времени Тайлер Бозак перевёл игру в овертайм. В серии буллитов победу хозяевам принёс Тэйвз.

Посмотреть видео голов Анисимова и Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Владимира результативная передача, нереализованный буллит, показатель полезности «-1», 4 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20.07 на льду. У Ивана Барбашёва бросок за 12.02. У Артёма Анисимова 3 броска и силовой приём за 18.07.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 3
1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Тэйвз (Кейн, Каджула) – 16:26 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Шенн, Парэйко) – 20:26 (5x5), 2:1 – Анисимов (Кагун, Саад) – 33:20 (5x5), 3:1 – Кейн (Строум, Кит) – 51:37 (5x5), 3:2 – Перрон (Пьетранджело, Тарасенко) – 52:23 (5x4), 3:3 – Бозак (Марун, Парэйко) – 59:21 (6x5), 4:3 – Тэйвз – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент