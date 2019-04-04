«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Анисимов и Тарасенко отметились голами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3.

Счёт на 17-й минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз. В начале второго периода Владимир Тарасенко восстановил равновесие. Вскоре Артём Анисимов вновь вывел «Чикаго» вперёд. В середине третьего игрового отрезка отличился Патрик Кейн, но менее чем через минуту Дэвид Перрон сократил разрыв до минимума. На последней минуте основного времени Тайлер Бозак перевёл игру в овертайм. В серии буллитов победу хозяевам принёс Тэйвз.

Посмотреть видео голов Анисимова и Тарасенко можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Владимира результативная передача, нереализованный буллит, показатель полезности «-1», 4 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20.07 на льду. У Ивана Барбашёва бросок за 12.02. У Артёма Анисимова 3 броска и силовой приём за 18.07.